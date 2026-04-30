Fête de la musique à Campénéac Campénéac
Fête de la musique à Campénéac Campénéac samedi 13 juin 2026.
Campénéac
Fête de la musique à Campénéac
place de la mairie Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La fête de la musique de Campénéac a comme un air de festival !
Elle est attendue chaque année avec impatience pour la qualité de sa programmation. À partir de 19h00, plusieurs groupes vont se succéder sur deux scènes. Cette année, pour la 10e édition, l’association Bark’à Son vous a concocté un programme alléchant pour une soirée endiablée Telegraph, Excellento, Kilt Brothers, Soul Trip, Brin d’Zinc et Freedom Utopia ! Restauration et buvette sur place. .
place de la mairie Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 88 94 03 28
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English :
L’événement Fête de la musique à Campénéac Campénéac a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brocéliande CRTBretagne_
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