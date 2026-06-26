ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Pont-d’Ouilly
vendredi 10 juillet 2026 · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Pont-d’Ouilly
ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ
Pont d’ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les petites installations vitaminées
À partir de la lecture spectacle de ses albums Arti Show et Qui suis-je ? (Les Grandes personnes),
Claire Dé photographe et plasticienne, invite les enfants à créer des tableaux gourmands,
avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères. .
Pont d’ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ
Small, vibrant installations
L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE DÉ Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Pont-d'Ouilly (Calvados)
- Concert de Davide Trani Pont-d’Ouilly 4 juillet 2026
- Pont-d’Ouilly sur Scène Pont-d’Ouilly 6 juillet 2026
- PONT D OUILLY SUR SCENE, Pont d’Ouilly loisirs, Pont-d’Ouilly 6 juillet 2026
- PONT D OUILLY SUR SCENE, Pont d’Ouilly loisirs, Pont-d’Ouilly 13 juillet 2026
- PONT D OUILLY SUR SCENE, Pont d’Ouilly loisirs, Pont-d’Ouilly 20 juillet 2026