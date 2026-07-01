Atelier créatif avec Myriam (4-7ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Atelier créatif avec Myriam (4-7ans)

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Place aux jeux d’extérieur ! Une matinée ludique et créative autour des jeux de plein pour bouger, s’amuser et profiter de l’été entre copains.

.

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s play outdoor games! A fun and creative morning of outdoor games to get moving, have fun, and enjoy the summer with friends.

L’événement Atelier créatif avec Myriam (4-7ans) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux