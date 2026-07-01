Atelier créatif avec Myriam (4-7ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
mercredi 22 juillet 2026 · Association Epicerie Café Le Préau · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Roche-Saint-Secret-Béconne
Atelier créatif avec Myriam (4-7ans)
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Place aux jeux d’extérieur ! Une matinée ludique et créative autour des jeux de plein pour bouger, s’amuser et profiter de l’été entre copains.
.
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s play outdoor games! A fun and creative morning of outdoor games to get moving, have fun, and enjoy the summer with friends.
L’événement Atelier créatif avec Myriam (4-7ans) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Roche-Saint-Secret-Béconne (Drôme)
- Fête du village de Roche Saint Secret Roche-Saint-Secret-Béconne 10 juillet 2026