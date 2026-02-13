Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 13 mai 2026.
Atelier créatif Mercredi 13 mai, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Créer ton autoportrait avec la technique du collage papier.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 82 62 12 Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Mon autoportrait en collage papier Jeunesse Atelier créatif