Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc

Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Un jour de Lune

Adresse : 2 Rue des Ruées

Ville : 56430 Tréhorenteuc

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Tréhorenteuc

Atelier créatif bouclier viking

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été apprenez-en plus sur les boucliers viking et créez le vôtre !
Pour les enfants de 8 à 14 ans, accompagnés d’un parent. Sur réservation.   .

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif bouclier viking Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)