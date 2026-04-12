Concert de Myrdhin et Elisa chant et harpe celtique Place Abbé Gillard Tréhorenteuc jeudi 23 juillet 2026.

Tréhorenteuc

Concert de Myrdhin et Elisa chant et harpe celtique

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Myrdhin, musicien harpeur, ayant contribué à la renaissance de la harpe celtique dans les années 70, et Elisa Nicotra, chanteuse et harpiste, jouent pour célébrer la forêt et les textes traditionnels bretons, irlandais, italiens…

A 18h. Réservation conseillée. .

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 08 64 55 02

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English :

L’événement Concert de Myrdhin et Elisa chant et harpe celtique Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande