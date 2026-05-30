Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Atelier créatif bouclier viking

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été apprenez-en plus sur les boucliers viking et créez le vôtre !

Pour les enfants de 8 à 14 ans, accompagnés d’un parent. Sur réservation. .

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33

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English :

L’événement Atelier créatif bouclier viking Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande