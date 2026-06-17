Du Val Sans Retour au Graal avec Guillaume Place Abbé Gillard Tréhorenteuc dimanche 16 août 2026.

Tréhorenteuc

Du Val Sans Retour au Graal avec Guillaume

Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Partez pour une balade dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane, en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’arbre d’Or, l’étang du miroir aux fées, le rocher des faux amants ainsi que le siège de Merlin ! Histoires et légendes de cette forêt mystérieuse vous seront contées. La balade vous emmène également au sein de l’église du Graal, à la fois mythique et mystique, pour comprendre ce qui la rend unique au monde.

Guillaume est plus qu’un guide-conteur de la légende arthurienne, c’est un show-man et sa scène à lui c’est la forêt. Les contes et légendes populaires, il se les approprie et vous les raconte toujours avec une touche d’humour.

-> 4km / rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 25 17 21

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English :

L’événement Du Val Sans Retour au Graal avec Guillaume Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande