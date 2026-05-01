Atelier créatif cadre en clous et laine Tessy-Bocage
Atelier créatif cadre en clous et laine Tessy-Bocage lundi 11 mai 2026.
Tessy-Bocage
Atelier créatif cadre en clous et laine
Salle Terre Neuvas Tessy-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 17:00:00
Date(s) :
2026-05-11
L’association Familles Rurales Moyon-Tessy organise un atelier de fabrication de cadre en clous et laine le lundi 11 mai de 14h à 17h à la salle terre Neuvas de Tessy Bocage.
Tarif 9€.
Apporter marteau, tapis de découpe et laine si possible.
Inscription obligatoire au 02 33 57 16 81 ou aurelie.alliet@famillesrurales.org .
Salle Terre Neuvas Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org
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English : Atelier créatif cadre en clous et laine
L’événement Atelier créatif cadre en clous et laine Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô