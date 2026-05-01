Tessy-Bocage

Atelier créatif cadre en clous et laine

Salle Terre Neuvas Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 17:00:00

Date(s) :

2026-05-11

L’association Familles Rurales Moyon-Tessy organise un atelier de fabrication de cadre en clous et laine le lundi 11 mai de 14h à 17h à la salle terre Neuvas de Tessy Bocage.

Tarif 9€.

Apporter marteau, tapis de découpe et laine si possible.

Inscription obligatoire au 02 33 57 16 81 ou aurelie.alliet@famillesrurales.org .

Salle Terre Neuvas Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org

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English : Atelier créatif cadre en clous et laine

L’événement Atelier créatif cadre en clous et laine Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô