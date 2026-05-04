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Atelier créatif Calligraphie Rue du Four Mâlain

Atelier créatif Calligraphie Rue du Four Mâlain mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Rue du Four

Adresse : Château

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Mâlain

Atelier créatif Calligraphie

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Calligraphie
Découvrez tous les secrets des pleins et des déliés en maniant calame et plume calligraphique autour de la Caroline, et sous l’oeil expert de Jodie Fleck, responsable de l’Atelier Azurite.

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.
Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.   .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30  office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Calligraphie

L’événement Atelier créatif Calligraphie Mâlain a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouche et Montagne

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