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Atelier créatif Carnet de vacances Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Atelier créatif Carnet de vacances Rue de la Poste Plouër-sur-Rance mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Rue de la Poste

Adresse : Médiathèque Le Champ des Mots

Ville : 22490 Plouër-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouër-sur-Rance

Atelier créatif Carnet de vacances

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 17:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Carnet de vacances

À partir de 8 ans
Sur réservation   .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20 

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English :

L’événement Atelier créatif Carnet de vacances Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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