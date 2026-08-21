Atelier créatif : Carte postale & aquarelle, Médiathèque de Fretin, Fretin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fretin · Fretin
Informations pratiques
Atelier créatif : Carte postale & aquarelle Samedi 3 octobre, 16h45 Médiathèque de Fretin Nord
De 5 à 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:45:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:45:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Tu as envie de créer ta propre carte postale ? Nous t’attendons à notre atelier d’initiation à l’aquarelle… Nous sommes curieux de découvrir quel paysage tu nous offriras…
Pour les enfants de 5 à 7 ans (GS–CP-CE1) (possibilité d’être accompagné d’un parent).
Médiathèque de Fretin 3 rue Alfred Cousin, 59273 Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France 03.20.64.43.42 https://fretin.bibenligne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://fretin.bibenligne.fr/ »}]
Viens participer à notre atelier d’initiation à l’aquarelle !
©Médiathèque de Fretin