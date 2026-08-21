Atelier d’écriture : Il était une fois… les vacances de mes rêves (ou pas)., Médiathèque de Fretin, Fretin

Informations pratiques

Atelier d’écriture : Il était une fois… les vacances de mes rêves (ou pas). Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque de Fretin Nord

De 11 à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Imagine tes dernières vacances !

Nous t’attendons à la médiathèque pour connaitre le récit palpitant de tes dernières vacances aux abords de la mer Méditerranée, mais attention… les mots clés imposés pourraient bien changer la donne de tes aventures…

Pour les adolescents (à partir de 11 ans).

Médiathèque de Fretin 3 rue Alfred Cousin, 59273 Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France 03.20.64.43.42 https://fretin.bibenligne.fr/

Imagine tes dernières vacances !

©Médiathèque de Fretin