Atelier créatif cartes très’or Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
samedi 4 juillet 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Atelier créatif cartes très’or
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 15:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Peinture, dessin, collage et bien plus encore cet été, l’art devient un terrain de jeu pour la créativité des jeunes !
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Creative workshop: very gold cards
Painting, drawing, collage, and much more: this summer, art becomes a playground for young creativity! TREASUR GOLD CARDS
Become the heroes of your summer by creating your own pop-up card, illuminated with gold leaf, to let your creativity shine.
L’événement Atelier créatif cartes très’or Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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