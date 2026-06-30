Atelier créatif cartes très’or Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier créatif cartes très’or

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Peinture, dessin, collage et bien plus encore cet été, l’art devient un terrain de jeu pour la créativité des jeunes !

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Creative workshop: very gold cards

Painting, drawing, collage, and much more: this summer, art becomes a playground for young creativity! TREASUR GOLD CARDS



Become the heroes of your summer by creating your own pop-up card, illuminated with gold leaf, to let your creativity shine.

L’événement Atelier créatif cartes très’or Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime