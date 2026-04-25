Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand Chapelle de la Nartelle Sainte-Maxime
Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand Chapelle de la Nartelle Sainte-Maxime jeudi 2 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand
Chapelle de la Nartelle Boulevard de Provence Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Pour ouvrir cette nouvelle édition du Festival Classique des Nuits de la Nartelle, le Trio George Sand nous offre un voyage musical d’une rare intensité, placé sous le signe du dialogue et de la transmission.
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Chapelle de la Nartelle Boulevard de Provence Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
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English : Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand
To open this new edition of the Nuits de la Nartelle Classical Festival, the George Sand Trio offers us a musical journey of rare intensity, placed under the sign of dialogue and transmission.
L’événement Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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