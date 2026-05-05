Soirée estivale District 12 par la troupe z dance Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale District 12 par la troupe z dance Théâtre de la Mer Sainte-Maxime vendredi 3 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale District 12 par la troupe z dance
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Là où le Capitole maintient son emprise sur ses 12 districts, en les obligeant à sélectionner chacun 2 jeunes gens pour participer aux HUNGER GAMES.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: District 12 by the Z Dance troupe
The Capitol maintains its grip on its 12 districts, forcing each to select two young people to participate in the Hunger Games. As the people’s anger simmers, only one rule reigns in the arena…Survival at all costs! Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor!
L’événement Soirée estivale District 12 par la troupe z dance Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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