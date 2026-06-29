Part’âge nature sortie petites bêtes et autres petits monstres Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Part’âge nature sortie petites bêtes et autres petits monstres

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Partez à la découverte du monde fascinant des petites bêtes pour les observer, les reconnaître et apprendre à ne plus en avoir peur.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Part’âge Nature: Outing little critters and other little monsters

Discover the fascinating world of little creatures—observe and identify them, and learn to overcome your fear of them.

Join the City’s Biodiversity and Animal Welfare Department for an outdoor exploration of Mediterranean nature—a fun way to discover the natural world and raise awareness about protecting our environment.



LITTLE CREATURES AND OTHER TINY MONSTERS

What is hiding beneath the leaves and in the grass along the Deffend Trail?

Discover the fascinating world of little creatures—observe and identify them, and learn to overcome your fear of them.

L’événement Part’âge nature sortie petites bêtes et autres petits monstres Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime