AGENDA · Castets
Atelier créatif Espace Emile Vignes Castets
jeudi 13 août 2026 · Espace Emile Vignes · Castets
Informations pratiques
Castets
Atelier créatif
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Avec Alice, viens décorer la ludothèque: collage, dessin, peinture.
Ateliers enfants dès 4 ans.
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
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English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Castets a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme
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