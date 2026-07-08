UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castets

Atelier créatif Espace Emile Vignes Castets

jeudi 13 août 2026 · Espace Emile Vignes · Castets

Atelier créatif Espace Emile Vignes Castets

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Emile Vignes
Adresse
97 Rue des Arts
Ville
40260 Castets
Département
Landes
Tarif

Castets

Atelier créatif

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Avec Alice, viens décorer la ludothèque: collage, dessin, peinture.
Ateliers enfants dès 4 ans.
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr   .

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Castets a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme

À voir aussi à Castets (Landes)