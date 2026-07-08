Atelier créatif Espace Emile Vignes Castets

Informations pratiques

Castets

Atelier créatif

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Avec Alice, viens décorer la ludothèque: collage, dessin, peinture.

Ateliers enfants dès 4 ans.

Gratuit.

Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Castets a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme