Atelier créatif chez Herbes de Menou Kokedama & Crocus Prenez de la hauteur ! Pépinière Herbes de Menou Menou dimanche 20 septembre 2026.

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou Kokedama & Crocus Prenez de la hauteur !

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier Créez votre sphère végétale pour célébrer l’automne De la mousse fraîche, un peu de terre et la délicatesse des crocus à floraison automnale… découvrez la technique du kokedama. Cet art japonais consiste à libérer les plantes de leurs pots pour les envelopper dans une sphère de mousse naturelle. De manière ludique et concrète, vous mettrez les mains à la pâte pour façonner, ficeler et équilibrer votre création. Que vous souhaitiez le suspendre ou le poser, vous réaliserez un objet végétal unique qui apportera une touche de nature brute à votre intérieur. Vous serez guidé par Elodie Coveron de Pivoine & Cie et repartirez avec votre magnifique kokedama japonais. .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou Kokedama & Crocus Prenez de la hauteur !

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou Kokedama & Crocus Prenez de la hauteur ! Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Clamecy Haut Nivernais