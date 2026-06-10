Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe Pépinière Herbes de Menou Menou

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 13:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Atelier Capturer la magie du végétal sur tissu (Ecoprint) Et si vous capturiez la structure même d’une feuille sur du textile ? L’écoprint est une technique graphique fascinante où la plante devient un tampon naturel. Venez apprendre à révéler la beauté cachée de la nature à travers cette méthode d’impression directe et poétique. Animé par Nathalie Lenne-Civard (Les Végétales Créatives), composition artistique, technique de roulement et cuisson à la vapeur pour révéler les empreintes botaniques. Tout le matériel est mis à votre disposition ! .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Clamecy Haut Nivernais