Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe Pépinière Herbes de Menou Menou
Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe Pépinière Herbes de Menou Menou samedi 15 août 2026.
Menou
Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe
Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 13:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Atelier Capturer la magie du végétal sur tissu (Ecoprint) Et si vous capturiez la structure même d’une feuille sur du textile ? L’écoprint est une technique graphique fascinante où la plante devient un tampon naturel. Venez apprendre à révéler la beauté cachée de la nature à travers cette méthode d’impression directe et poétique. Animé par Nathalie Lenne-Civard (Les Végétales Créatives), composition artistique, technique de roulement et cuisson à la vapeur pour révéler les empreintes botaniques. Tout le matériel est mis à votre disposition ! .
Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr
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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe
L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Empreinte Directe Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Clamecy Haut Nivernais
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