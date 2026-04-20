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Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville

Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville

Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rose Café

Adresse : 12 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Granville

Atelier créatif Collier personnalisé

Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Viens créer ton collier unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier
Inscription par mail ou téléphone
Matériel fourni
Boisson & gourmandise inclues
Un moment créatif à partager chez @rosecafe.granville   .

Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53  boutonsdugrenier@gmail.com

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English : Atelier créatif Collier personnalisé

L’événement Atelier créatif Collier personnalisé Granville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer

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