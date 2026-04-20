Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville

Granville

Atelier créatif Collier personnalisé

Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Viens créer ton collier unique à partir de charms sur le thème des fleurs.

6 places par atelier

Inscription par mail ou téléphone

Matériel fourni

Boisson & gourmandise inclues

Un moment créatif à partager chez @rosecafe.granville .

Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53 boutonsdugrenier@gmail.com

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English : Atelier créatif Collier personnalisé

L’événement Atelier créatif Collier personnalisé Granville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer