Atelier créatif créateurs de couleurs Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Atelier créatif créateurs de couleurs

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Apprenez à extraire des colorants naturels pour les intégrer à des dessins directement issus de votre créativité.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Creative workshop: Color Creators

Learn how to extract natural dyes and incorporate them into drawings born of your own creativity.

Nature all around us holds a wealth of resources that could easily serve as alternatives to our felt-tip pens and paints!

Join Laura Mirante—under the auspices of the City’s Biodiversity and Animal Welfare Department—to learn how to extract natural dyes and incorporate them into drawings born of your own creativity.

L’événement Atelier créatif créateurs de couleurs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime