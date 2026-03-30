Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Rue du Four Mâlain

Mâlain

Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Création d’une bourse en cuir

Philippe Severac est porté par la passion de l’univers médiéval, celtique et nordique. Son atelier Aux Cuirs D’Yggdrasil a vu le jour en janvier 2019, pour réaliser des créations 100% fait main, du patron aux coutures, avec des peaux provenant majoritairement de France.

Spécialisé dans les petites pièces de maroquinerie, il t’accompagne dans la création de ta bourse en cuir, qui te servira à protéger tes écus !

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.

Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.

Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

L’événement Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Mâlain a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne