Atelier créatif : customisation de pots en terre et fabrication de suspensions en macramé, La Cité des Électriciens, Bruay-la-Buissière

Atelier créatif : customisation de pots en terre et fabrication de suspensions en macramé Samedi 6 juin, 15h30 La Cité des Électriciens Pas-de-Calais

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un atelier créatif autour du jardin : customisation de pots en terre et fabrication de suspensions en macramé, pour mettre à son tour l’imaginaire en action !

La Cité des Électriciens Rue Franklin 62700 Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.21.01.94.20 https://citedeselectriciens.fr/fr https://www.instagram.com/citedeselectriciens/;https://www.facebook.com/CiteDesElectriciens/ Construite au XIXe siècle par la Compagnie des mines de Bruay pour loger les mineurs et leur famille, la Cité des Électriciens fait l’objet entre 2013 et 2019 d’une réhabilitation exemplaire menée par l’Atelier d’Architecture Philippe Prost. Monument du quotidien au sein d’un paysage culturel vivant et évolutif reconnu sur la Liste du Patrimoine mondial, la Cité développe aujourd’hui un projet patrimonial et artistique original entre mémoire et création contemporaine, permettant au touriste comme à l’habitant de cultiver l’art d’être au monde en Bassin minier. Parking 2 (40 places) : à l’entrée de la Cité des Électriciens

Rue Franklin, 62700 Bruay-La-Buissière

Venir en bus

La ville de Bruay-La-Buissière est desservie par le réseau de bus Tadao qui couvre les zones de Béthune-Bruay, Lens-Liévin, Hénin-Carvin.

Bulle 2 : arrêt « Place de l’Europe » situé à 450m de la Cité des Électriciens

Ligne 14 : arrêt « Électriciens » en face du site

Venir en train

La gare la plus proche de la ville de Bruay-La-Buissière est la gare de Béthune.

TER depuis les principales villes de la Région : Lille, Lens, Arras

TGV depuis : Valenciennes, Beauvais, Paris, Bruxelles

Depuis la gare de Béthune, prendre le bus à l’arrêt « Gare Poincaré » : Bulle 2 jusqu’à l’arrêt « Place de l’Europe », continuer à pied pendant 500m ou prendre la Ligne 14 jusqu’à l’arrêt « Cité des Électriciens ».

Un atelier créatif autour du jardin : customisation de pots en terre et fabrication de suspensions en macramé, pour mettre à son tour l’imaginaire en action !

© La Cité des Électriciens