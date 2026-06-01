Des jardins pour réenchanter le quotidien, La Cité des Électriciens, Bruay-la-Buissière

Des jardins pour réenchanter le quotidien Samedi 6 juin, 14h30 La Cité des Électriciens Pas-de-Calais

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Samedi 06 juin 2026, à 14h30

Durée : 1h

À partir de 12 ans

Animé par Véronique Denolf, historienne de l’art

Gratuit

Et si le merveilleux s’invitait dans le jardin ? Du célèbre Palais Idéal du Facteur Cheval aux créations étonnantes de notre territoire, des habitants ont fait de leur maison et de leur jardin de véritables œuvres d’art. Cette première rencontre vous invite à découvrir ces lieux hors norme, nés de la fantaisie et du geste quotidien, et à explorer l’univers des habitants paysagistes dans un moment d’échange convivial.

La Cité des Électriciens Rue Franklin 62700 Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.21.01.94.20 https://citedeselectriciens.fr/fr https://www.instagram.com/citedeselectriciens/;https://www.facebook.com/CiteDesElectriciens/ Construite au XIXe siècle par la Compagnie des mines de Bruay pour loger les mineurs et leur famille, la Cité des Électriciens fait l’objet entre 2013 et 2019 d’une réhabilitation exemplaire menée par l’Atelier d’Architecture Philippe Prost. Monument du quotidien au sein d’un paysage culturel vivant et évolutif reconnu sur la Liste du Patrimoine mondial, la Cité développe aujourd’hui un projet patrimonial et artistique original entre mémoire et création contemporaine, permettant au touriste comme à l’habitant de cultiver l’art d’être au monde en Bassin minier. Parking 2 (40 places) : à l’entrée de la Cité des Électriciens

Rue Franklin, 62700 Bruay-La-Buissière

Venir en bus

La ville de Bruay-La-Buissière est desservie par le réseau de bus Tadao qui couvre les zones de Béthune-Bruay, Lens-Liévin, Hénin-Carvin.

Bulle 2 : arrêt « Place de l’Europe » situé à 450m de la Cité des Électriciens

Ligne 14 : arrêt « Électriciens » en face du site

Venir en train

La gare la plus proche de la ville de Bruay-La-Buissière est la gare de Béthune.

TER depuis les principales villes de la Région : Lille, Lens, Arras

TGV depuis : Valenciennes, Beauvais, Paris, Bruxelles

Depuis la gare de Béthune, prendre le bus à l’arrêt « Gare Poincaré » : Bulle 2 jusqu’à l’arrêt « Place de l’Europe », continuer à pied pendant 500m ou prendre la Ligne 14 jusqu’à l’arrêt « Cité des Électriciens ».

Samedi 06 juin 2026, à 14h30

© La Voix du Nord