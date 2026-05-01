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ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Victor Hugo

Adresse : 2 Rue de la Paix

Ville : 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER CRÉATIF DU MOIS

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Au programme, carte pour la fête des mères .
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Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71 

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L’événement ATELIER CRÉATIF DU MOIS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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