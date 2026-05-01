ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer
ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer mercredi 27 mai 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
ATELIER CRÉATIF DU MOIS
Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Au programme, carte pour la fête des mères .
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Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71
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English :
Mother’s Day card.
L’événement ATELIER CRÉATIF DU MOIS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER