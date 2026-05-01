ATELIER CRÉATIF DU MOIS Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer

Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER CRÉATIF DU MOIS

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Au programme, carte pour la fête des mères .

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Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71

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English :

Mother’s Day card.

L’événement ATELIER CRÉATIF DU MOIS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER