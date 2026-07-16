Atelier créatif : « École, Dorure de rêves (en)volés », Musée de l’École publique, Saint-Clar

Informations pratiques

Atelier créatif : « École, Dorure de rêves (en)volés » Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de l’École publique Gers

Sur réservation. Atelier payant. Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier créatif

Accompagné d’un adulte, l’enfant touchera, pliera et collera le papier pour donner vie à son avion.

Un atelier animé par l’artiste plasticienne Aurélie Treil.

Musée de l’École publique 1 rue de la Poste, 32380 Saint-Clar Saint-Clar 32380 Gers Occitanie http://www.musee-ecole-publique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 66 32 78 »}] Implanté au cœur de Saint-Clar-de-Lomagne, une des plus belles bastides du Gers, le musée de l’école publique abrite une riche collection de matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, à l’origine, la première école du village dont l’aménagement a été modifié au profit d’un parcours muséal respectant la nature du site et l’originalité de la collection.

Chaque cahier, chaque objet, chaque image que vous serez amené à découvrir tout au long de l’exposition permanente a été intégré à une scénographie originale. Plusieurs stratagèmes, tels que des reconstitutions, des accompagnements sonores, des galeries de portraits, des photos d’époque ont été utilisés afin de replacer les différents éléments de la collection dans leur contexte historique ou humain.

En alliant le modernisme d’un équipement muséal de qualité et le respect de l’authenticité de ce patrimoine gersois, le musée de l’École publique à Saint-Clar s’impose comme un exemple de réussite muséographique.

Atelier créatif

©AurélieTreil