Ouverture exceptionnelle du musée de l’École publique, Musée de l’École publique, Saint-Clar

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du musée de l’École publique Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de l’École publique Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée de l’École publique

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, découvrez le musée de l’École publique et replongez dans l’histoire de l’école d’autrefois.

Musée de l’École publique 1 rue de la Poste, 32380 Saint-Clar Saint-Clar 32380 Gers Occitanie http://www.musee-ecole-publique.fr Implanté au cœur de Saint-Clar-de-Lomagne, une des plus belles bastides du Gers, le musée de l’école publique abrite une riche collection de matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, à l’origine, la première école du village dont l’aménagement a été modifié au profit d’un parcours muséal respectant la nature du site et l’originalité de la collection.

Chaque cahier, chaque objet, chaque image que vous serez amené à découvrir tout au long de l’exposition permanente a été intégré à une scénographie originale. Plusieurs stratagèmes, tels que des reconstitutions, des accompagnements sonores, des galeries de portraits, des photos d’époque ont été utilisés afin de replacer les différents éléments de la collection dans leur contexte historique ou humain.

En alliant le modernisme d’un équipement muséal de qualité et le respect de l’authenticité de ce patrimoine gersois, le musée de l’École publique à Saint-Clar s’impose comme un exemple de réussite muséographique.

Ouverture exceptionnelle

©MuséeécolepubliqueSaintClar