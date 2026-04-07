Atelier créatif Enfants Création en papier Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne

Atelier créatif Enfants Création en papier

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 13:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un atelier ludique pour laisser libre cours à l’imagination !

Les enfants découvriront le plaisir de créer avec le papier à travers découpage, pliage, collage et assemblage, pour réaliser de jolies créations colorées.

Un moment créatif et amusant, idéal pour développer motricité et créativité. .

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Atelier créatif Enfants Création en papier

L’événement Atelier créatif Enfants Création en papier Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives de Saône