Atelier créatif Enfants Création en papier Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne
Atelier créatif Enfants Création en papier Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Losne
Atelier créatif Enfants Création en papier
Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 13:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Un atelier ludique pour laisser libre cours à l’imagination !
Les enfants découvriront le plaisir de créer avec le papier à travers découpage, pliage, collage et assemblage, pour réaliser de jolies créations colorées.
Un moment créatif et amusant, idéal pour développer motricité et créativité. .
Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Enfants Création en papier
L’événement Atelier créatif Enfants Création en papier Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives de Saône
À voir aussi à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)
- Visite du chantier naval de Saint-Jean-de-Losne Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne 12 mai 2026
- Atelier créatif ADULTES Suspension en macramé Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 23 mai 2026
- Atelier créatif ENFANT Spécial fête des mères Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 27 mai 2026
- Atelier créatif ADULTES Découverte de la peinture Aquarelle Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 13 juin 2026
- Atelier créatif ENFANT Spécial fête des pères Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 17 juin 2026