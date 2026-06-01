Atelier itinérant-réparation vélo Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Atelier itinérant-réparation vélo Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne jeudi 25 juin 2026.
Saint-Jean-de-Losne
Atelier itinérant-réparation vélo
Quai Lafayette Office de tourisme Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-27 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22
L’atelier itinérant EBIKE vous accueille à l’office de tourisme pour vous proposez ses services de réparation. .
Quai Lafayette Office de tourisme Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70
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English : Atelier itinérant-réparation vélo
L’événement Atelier itinérant-réparation vélo Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Rives de Saône
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