Atelier itinérant-réparation vélo Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne

Atelier itinérant-réparation vélo

Quai Lafayette Office de tourisme Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-27 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22

L’atelier itinérant EBIKE vous accueille à l’office de tourisme pour vous proposez ses services de réparation. .

Quai Lafayette Office de tourisme Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70

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English : Atelier itinérant-réparation vélo

L’événement Atelier itinérant-réparation vélo Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Rives de Saône