Saint-Jean-de-Losne

Ateliers bien-être

Ateliers Bien-etre Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-22 2026-11-17

En avril, l’association l’Essence & Elles proposent des ateliers Bien-être , comme chaque mois, à la salle multi usages de St Jean de Losne.

(Aromathérapie, yoga du rire, sophrologie…). Voir le programme pour avoir les infos et coordonnées pour s’inscrire.. .

Ateliers Bien-etre Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 63 85 68 essence.elles@gmail.com

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English : Ateliers bien-être

L’événement Ateliers bien-être Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Rives de Saône