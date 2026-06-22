Ateliers bien-être Saint-Jean-de-Losne
Ateliers bien-être Saint-Jean-de-Losne dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Losne
Ateliers bien-être
Ateliers Bien-etre Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-22 2026-11-17
En avril, l’association l’Essence & Elles proposent des ateliers Bien-être , comme chaque mois, à la salle multi usages de St Jean de Losne.
(Aromathérapie, yoga du rire, sophrologie…). Voir le programme pour avoir les infos et coordonnées pour s’inscrire.. .
Ateliers Bien-etre Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 63 85 68 essence.elles@gmail.com
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English : Ateliers bien-être
L’événement Ateliers bien-être Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Rives de Saône
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