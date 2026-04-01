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Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens Châteaudun

Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens Châteaudun

Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens Châteaudun mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif enfant

Châteaudun

Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle propose un atelier créatif pour les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants décoreront un sac en toile avec des motifs égyptiens, en s’inspirant des collections égyptiennes du musée.
Le musée propose à vos enfants de 8 à 12 ans des ateliers manuels créatifs. Avec divers supports et matériaux, vos enfants réalisent en 2 heures une production qu’ils emportent avec eux.

Nombre de places limité à 10 enfants. Merci de réserver auprès du musée. 6  .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36  musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

The Museum of Fine Arts and Natural History is offering a creative workshop for children aged 8 to 12. Children will decorate a canvas bag with Egyptian motifs, inspired by the museum?s Egyptian collections.

L’événement Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GRAND CHATEAUDUN

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