Bagnoles de l’Orne Normandie

Atelier créatif et visite commentée de l’exposition À la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 15:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11

Venez découvrir à l’orangerie du Château du Gué aux Biches les peintures de Murielle Bozzia, réalisées sur place lors de sa résidence artistique. Ces œuvres, nées au cœur du château et de son parc, sont aujourd’hui présentées au public dans ce cadre exceptionnel.

En écho à l’environnement du lieu — nature, lumière, rythme apaisé — cet évènement vous offre un moment de présence à soi, à travers la couleur et la matière.

Séances de dédicaces du livre La nécessité de l’art aux horaires d’ouverture de l’exposition.

Un ATELIER CRÉATIF à 15h en pleine nature pour expérimenter couleurs, gestes et lâcher-prise animé par Murielle Bozzia qui présente ses peintures dans le cadre exceptionnel de l’orangerie du Chateau du Gué aux Biches. Un véritable moment pour se ressourcer. Avec, en complément, la visite commentée de l’exposition par l’artiste.

Sur inscription – .

2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 10 02 51 63 contact@muriellebozzia.com

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English : Atelier créatif et visite commentée de l’exposition À la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu

L’événement Atelier créatif et visite commentée de l’exposition À la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne