Découverte de l’église Sainte Madeleine

Place de l’église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association pour la rénovation et la sauvegarde de l’église Sainte Madeleine organise, avec la collaboration de Carole Cantin, Bagnolaise passionnée de patrimoine, une première visite commentée de l’église Sainte Madeleine à partir de 20 h avec l’éclairage naturel d’une soirée de printemps. Cette visite vous retracera l’histoire de l’église et commentera les éléments notables du monument. Elle se clôturera par un morceau d’orgue.

La seconde visite, commentée comme la première, est proposée à partir de 22 h, elle invite les visiteurs à déambuler à la lumière d’un cierge fourni par l’association et par un éclairage de l’église à la bougie. Elle se clôturera également par un morceau d’orgue. .

Place de l’église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 renovation.eglisestemadeleine@gmail.com

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English : Découverte de l’église Sainte Madeleine

L’événement Découverte de l’église Sainte Madeleine Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil départemental de l’Orne