Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 300 km Bagnoles de l’Orne Normandie

L’association des cyclotouristes d’Andaine organisent, pour les passionnés de vélo une randonnée cyclotouriste qui débute vers le Nord, direction la Suisse Normande pour rejoindre le Mont Pinson (365 m) après avoir traversé les plaines de Falaise et d’Argentan le parcours vous vous fera gravir la Croix de Médavy (413 m) puis le Belvédère de Perseigne (340 m) et le Mont des Avaloirs (417 m) le point culminant de l’Ouest.

Le retour fait passer par le village des peintres à St Céneri le Gerei

tarif de la sortie 10€ tarif réduit 7€ gratuit pour les moins de 18 ans licencié ffvélo

sur inscription https://w.w.w.helloasso.com/associations/cyclotouristes-d-andaine/brm-300-les-collines-de-l-ouest

Renseignements club cyclotouriste AS d’andaine Duhéron Jean Luc 06 07 54 58 29

https://as-andaine.org/-Cyclotourisme- .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 82 01 06 73 40 19 95

