AGENDA · Agon-Coutainville
Atelier créatif familial de Noël Médiathèque Agon-Coutainville
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Atelier créatif familial de Noël
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 14:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Atelier créatif familial de Noël à la médiathèque. .
Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Atelier créatif familial de Noël
L’événement Atelier créatif familial de Noël Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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