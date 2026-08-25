Atelier créatif Fusing 1h30 Atelier Chouette Verre Le Havre
jeudi 3 septembre 2026 · Atelier Chouette Verre · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier créatif Fusing 1h30
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-17
Fusionnez des plaques de verre colorées pour créer des pièces uniques (tableaux, bijoux, assiettes…). Vos créations seront disponibles environ 3 semaines après l’atelier. Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson. Durée 1h30 Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Fusing 1h30
L’événement Atelier créatif Fusing 1h30 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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