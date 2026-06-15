Atelier créatif Je dessine mon château Salle du conseil Saint-Michel-Escalus

Saint-Michel-Escalus

Atelier créatif Je dessine mon château

Salle du conseil Mairie Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Un atelier pour créer le château des ses rêves à partir de l’architecture, des motifs et des œuvres de la collection.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Une vie de château

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Musée numérique en accès libre le mercredi de 10h à 13h et de16h à 20h, le jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 10h à 13h.

Gratuit. .

Salle du conseil Mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier créatif Je dessine mon château

L’événement Atelier créatif Je dessine mon château Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-06-15 par Côte Landes Nature Tourisme