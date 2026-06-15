Saint-Michel-Escalus

Ballet nocturne en plein air

Halle marensine Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 22:45:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir Le Songe d’une nuit d’été de Georges Balanchine, avec le corps de ballet de l’Opéra National de Paris diffusé sous la Halle marensine.

Tout public.

Dans le cadre de la Micro-Folie Une vie de château

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Musée numérique en accès libre le mercredi de 10h à 13h et de16h à 20h, le jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 10h à 13h.

Gratuit. .

Halle marensine Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Ballet nocturne en plein air

L’événement Ballet nocturne en plein air Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-06-15 par Côte Landes Nature Tourisme