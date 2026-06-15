Sacré rois ! Salle du conseil Saint-Michel-Escalus
Sacré rois ! Salle du conseil Saint-Michel-Escalus mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Michel-Escalus
Sacré rois !
Salle du conseil Mairie Saint-Michel-Escalus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Un jeu de portraits pour en savoir plus sur les rois européens et créer son autoportrait à la manière des souverains.
Pour les enfants de 8 à 13 ans.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie Une vie de château
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Musée numérique en accès libre le mercredi de 10h à 13h et de16h à 20h, le jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 10h à 13h.
Gratuit. .
Salle du conseil Mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
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English : Sacré rois !
L’événement Sacré rois ! Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-06-15 par Côte Landes Nature Tourisme
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