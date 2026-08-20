Atelier créatif (JEP) : Initiation à la sculpture de laine feutrée, Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

Atelier créatif (JEP) : Initiation à la sculpture de laine feutrée Samedi 19 septembre, 10h30 Centre Culturel La Salorge Ille-et-Vilaine

• Durée : Environ 1h30 (à partir de 10h30).

• Public : En famille, accessible dès 8 ans (enfants accompagnés d’un adulte).

• Réservations : Jauge limitée. Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, La Salorge vous propose un moment de création artisanale et ludique à partager en famille !

Accompagnés lors de cet atelier d’initiation, petits et grands découvriront le travail de la matière à travers la technique de la sculpture de laine feutrée. Manipuler les fibres, donner forme et créer une œuvre texturée.

Centre Culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299962220 http://www.laguerchedebretagne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 96 22 20 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}] Médiathèque Place Charles de Gaulle

La Salorge vous propose un moment de création artisanale et ludique à partager en famille !