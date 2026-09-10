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Atelier Créatif Mon insecte d’automne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Atelier Créatif Mon insecte d’automne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

Atelier Créatif Mon insecte d’automne

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.
Modalité Sur inscription, 5-10 ans accompagné
Atelier créatif / Mon insecte d’automne
Heure 14>15h
Public 5-10 ans accompagné
Descriptif Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.
Modalité Sur inscription   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier Créatif Mon insecte d’automne

Create your own fall insect using natural materials you’ve collected, such as fallen leaves and twigs. A fun activity that turns nature into a unique work of art.
Details: Registration required; ages 5–10, accompanied by an adult

L’événement Atelier Créatif Mon insecte d’automne Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande

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