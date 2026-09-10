Atelier Créatif Mon insecte d’automne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Atelier Créatif Mon insecte d’automne

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.

Modalité Sur inscription, 5-10 ans accompagné

Atelier créatif / Mon insecte d’automne

Heure 14>15h

Public 5-10 ans accompagné

Descriptif Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.

Modalité Sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier Créatif Mon insecte d’automne

Create your own fall insect using natural materials you’ve collected, such as fallen leaves and twigs. A fun activity that turns nature into a unique work of art.

Details: Registration required; ages 5–10, accompanied by an adult

L’événement Atelier Créatif Mon insecte d’automne Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande