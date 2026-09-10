Atelier Créatif Mon insecte d’automne Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Atelier Créatif Mon insecte d’automne
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.
Modalité Sur inscription, 5-10 ans accompagné
Atelier créatif / Mon insecte d’automne
Heure 14>15h
Public 5-10 ans accompagné
Descriptif Créé ton insecte d’automne avec des matériaux naturels récoltés, comme les feuilles mortes et les branches. Une activité ludique pour transformer la nature en une œuvre d’art unique.
Modalité Sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier Créatif Mon insecte d’automne
Create your own fall insect using natural materials you’ve collected, such as fallen leaves and twigs. A fun activity that turns nature into a unique work of art.
Details: Registration required; ages 5–10, accompanied by an adult
L’événement Atelier Créatif Mon insecte d’automne Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande
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