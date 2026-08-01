Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur Rue de la Plage Lac de Peyre Labouheyre

samedi 22 août 2026 · Rue de la Plage Lac de Peyre · Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur

Rue de la Plage Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Séance programmée par les jeunes du Foyer de Labouheyre au cours d’un atelier de programmation.

Pensez à apporter coussins, plaids et grignotages pour une soirée réussie !

Séance gratuite. .

Rue de la Plage Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur

L’événement Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande