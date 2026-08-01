Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur Rue de la Plage Lac de Peyre Labouheyre
samedi 22 août 2026 · Rue de la Plage Lac de Peyre · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur
Rue de la Plage Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Séance programmée par les jeunes du Foyer de Labouheyre au cours d’un atelier de programmation.
Pensez à apporter coussins, plaids et grignotages pour une soirée réussie !
Séance gratuite. .
Rue de la Plage Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur
L’événement Ciné Plein Air- Retour Vers le Futur Labouheyre a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande
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