Atelier numérique ChatGPT optimisez vos usages Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier numérique ChatGPT optimisez vos usages

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Apprenez à mieux utiliser ChatGPT et découvrez comment l’IA peut vous aider au quotidien.

Sur inscription, +13ans

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Sur inscription, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique ChatGPT optimisez vos usages

Learn how to use ChatGPT more effectively and discover how AI can help you in your daily life.

Registration required; ages 13 and up

L’événement Atelier numérique ChatGPT optimisez vos usages Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande