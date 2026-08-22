Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Faune ou flore sauvage, choisissez une espèce parmi une sélection d’images de référence, que vous dessinerez d’abord au crayon puis retranscrirez à l’encre sous la forme d’un monotype unique. L’illustratrice vous guide tout au long du processus, repartez avec votre image prête à encadrer !

Invitant à une approche expérimentale, à la frontière entre gravure et dessin, le monotype est une technique d’impression au large potentiel d’expression.

Adultes et ados à partir de 15 ans / Réservation dès le 22 septembre au 05 59 64 34 43.

RDV à 14h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage

L’événement Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx