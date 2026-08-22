Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Faune ou flore sauvage, choisissez une espèce parmi une sélection d’images de référence, que vous dessinerez d’abord au crayon puis retranscrirez à l’encre sous la forme d’un monotype unique. L’illustratrice vous guide tout au long du processus, repartez avec votre image prête à encadrer !
Invitant à une approche expérimentale, à la frontière entre gravure et dessin, le monotype est une technique d’impression au large potentiel d’expression.
Adultes et ados à partir de 15 ans / Réservation dès le 22 septembre au 05 59 64 34 43.
RDV à 14h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage
L’événement Atelier créatif | Monotype ou la vie sauvage Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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