Atelier créatif numérique flocage sur t-shirt EPN Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Atelier créatif numérique flocage sur t-shirt

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Atelier créatif numérique flocage sur t-shirt, dès 8 ans. .

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 85 83 12 23

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English : Atelier créatif numérique flocage sur t-shirt

L’événement Atelier créatif numérique flocage sur t-shirt Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme