Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Orgon

Atelier créatif

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Atelier créatif pour les enfants à partir de 4 ans à la Médiathèque.

Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

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English :

Creative workshop for children aged 4 and over at the Médiathèque.

L’événement Atelier créatif Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence