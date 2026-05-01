Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon
Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon mercredi 20 mai 2026.
Orgon
Atelier créatif
Mercredi 20 mai 2026 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Atelier créatif pour les enfants à partir de 4 ans à la Médiathèque.
Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
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English :
Creative workshop for children aged 4 and over at the Médiathèque.
L’événement Atelier créatif Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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