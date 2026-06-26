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Atelier créatif Origami jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier créatif Origami jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier créatif Origami jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 12 août 2026.

Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Labouheyre

Atelier créatif Origami jeux vidéo

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Crée des personnages inspirés des jeux vidéo grâce à l’art du pliage en papier !
Sur inscription, +8ans
Crée des personnages inspirés des jeux vidéo grâce à l’art du pliage en papier !
Sur inscription, +8ans   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier créatif Origami jeux vidéo

Create characters inspired by video games using the art of origami!
Registration required, ages 8 and up

L’événement Atelier créatif Origami jeux vidéo Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

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