Atelier créatif Origami jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier créatif Origami jeux vidéo

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Crée des personnages inspirés des jeux vidéo grâce à l’art du pliage en papier !

Sur inscription, +8ans

Crée des personnages inspirés des jeux vidéo grâce à l’art du pliage en papier !

Sur inscription, +8ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier créatif Origami jeux vidéo

Create characters inspired by video games using the art of origami!

Registration required, ages 8 and up

L’événement Atelier créatif Origami jeux vidéo Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande