Atelier créatif Papier Maison Rue du Four Mâlain
Atelier créatif Papier Maison Rue du Four Mâlain mercredi 10 juin 2026.
Mâlain
Atelier créatif Papier Maison
Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.
Papier Maison
Après avoir découvert le principe de la pâte à papier, Mathias Boudot vous invite à plonger les mains dans la matière et fabriquer votre papier, que vous pourrez même personnaliser.
De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.
Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .
Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr
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English : Atelier créatif Papier Maison
L’événement Atelier créatif Papier Maison Mâlain a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne