AGENDA · Pipriac
Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances Pipriac
mercredi 19 août 2026 · Pipriac
Informations pratiques
Pipriac
Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances
Îlot de la Minoterie Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Pas besoin de partir en vacances pour voyager ! Venez partager les bons moments de votre été lors d’un atelier créatif. .
Îlot de la Minoterie Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 41 80 66
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English :
L’événement Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances Pipriac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT PAYS DE REDON