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Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances Pipriac

mercredi 19 août 2026 · Pipriac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Îlot de la Minoterie
Ville
35550 Pipriac
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pipriac

Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances

Îlot de la Minoterie Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Pas besoin de partir en vacances pour voyager ! Venez partager les bons moments de votre été lors d’un atelier créatif.   .

Îlot de la Minoterie Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 41 80 66 

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English :

L’événement Atelier créatif partageons nos souvenirs de vacances Pipriac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT PAYS DE REDON

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